В "Росэнергоатоме" назвали остановку одного из блоков Ростовской АЭС плановой

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Энергоблок № 2 Ростовской атомной электростанции был планово остановлен в связи с обнаружением дефекта трубопровода теплообменной системы, утечки радиации не произошло. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оператора всех АЭС в России концерна "Росэнергоатом".

"21 октября 2021 года в 00:54 по московскому времени на энергоблоке № 2 Ростовской АЭС в ходе обхода персоналом было зафиксировано парение из-за дефекта сварного шва на трубопроводе диаметром 18 миллиметров, относящемся к системе контроля уровня и влажности пара в парогенераторе", – говорится в сообщении.

Там уточнили, что эта система относится к так называемому чистому контуру, по которому циркулирует нерадиоактивная вода. Радиационный фон на АЭС и вокруг нее не превышает обычных значений.

"Для осуществления необходимых ремонтных работ второй энергоблок по согласованной в установленном порядке заявке отключен от сети, так как на горячем оборудовании это сделать невозможно. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет", – отметили в пресс-службе.

В "Росэнергоатоме" пояснили, что третий и четвертый блоки АЭС продолжают работать в штатном режиме, а блок № 1 находится на планово-предупредительном ремонте с 18 сентября.

Ранее сообщалось, что на Ростовской атомной электростанции произошла утечка пара, из-за которой был остановлен и поставлен на ремонт второй энергоблок АЭС. О пострадавших не сообщалось.