В Роспотребнадзоре заявили, что радиационный фон в Петербурге не превышен

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Риск радиационного загрязнения в Санкт-Петербурге отсутствует, радиационный фон и показатели радиационной безопасности на территории города не превышают нормы. Об этом сообщается на сайте городского управления Роспотребнадзора.

"Радиационный фон и показатели радиационной безопасности всех контролируемых факторов среды обитания соответствуют средним многолетним значениям фоновых показателей, характерных для территории Санкт-Петербурга. Анализ показателей радиационной безопасности осуществляется в штатном режиме и не фиксирует рисков радиационного загрязнения на территории Санкт-Петербурга", – говорится в сообщении.

В управлении пояснили, что подготовили данное объявление в связи с появлением в СМИ информации о наличии рисков радиационных происшествий в Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что в поселке Кузьмолове Ленинградской области власти объявили режим повышенной готовности в связи со сменой собственника объекта с потенциальной радиационной опасностью.

Речь идет о предприятии "РНЦ Прикладная химия", которое производит детекторы радиационного контроля, фторполимерные пленки и твердые источники кислорода.