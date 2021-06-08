В Роспотребнадзоре заявили, что радиационный фон в Петербурге не превышен

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Риск радиационного загрязнения в Санкт-Петербурге отсутствует, радиационный фон и показатели радиационной безопасности на территории города не превышают нормы. Об этом сообщается на сайте городского управления Роспотребнадзора.
"Радиационный фон и показатели радиационной безопасности всех контролируемых факторов среды обитания соответствуют средним многолетним значениям фоновых показателей, характерных для территории Санкт-Петербурга. Анализ показателей радиационной безопасности осуществляется в штатном режиме и не фиксирует рисков радиационного загрязнения на территории Санкт-Петербурга", – говорится в сообщении.
В управлении пояснили, что подготовили данное объявление в связи с появлением в СМИ информации о наличии рисков радиационных происшествий в Ленинградской области.
Ранее сообщалось, что в поселке Кузьмолове Ленинградской области власти объявили режим повышенной готовности в связи со сменой собственника объекта с потенциальной радиационной опасностью.
Речь идет о предприятии "РНЦ Прикладная химия", которое производит детекторы радиационного контроля, фторполимерные пленки и твердые источники кислорода.
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