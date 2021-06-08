В Ленобласти ввели режим повышенной готовности

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В поселке Кузьмолово Ленинградской области объявлен режим повышенной готовности в связи со сменой собственника объекта с потенциальной радиационной опасностью, рассказал заместитель губернатора области по безопасности Михаил Ильин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Такое решение было вынесено на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций для контроля за объектом в момент смены собственника", – заявил Ильин.

При этом он не стал уточнять, о каком именно объекте идет речь, однако известно, что в Кузьмолове находится предприятие "РНЦ Прикладная химия", которое производит детекторы радиационного контроля, фторполимерные пленки и твердые источники кислорода.

Ильин уточнил, что для контроля за ситуацией в Кузьмолове используются датчики мониторинга радиационной обстановки.

"Превышений радиационного фона как ранее, так и в настоящее время не фиксируется. Никаких угроз населению объект не представляет. В дальнейшем информация в связи с введением режима повышенной готовности будет доводиться до населения ежедневно", – пояснил чиновник.

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