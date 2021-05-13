Российские ученые оценили обстановку на Чернобыльской АЭС

21:28
Фото: ТАСС/Петр Сивков
Обстановка на Чернобыльской АЭС не вызывает тревоги. Об этом сообщается в опубликованной справке Института проблем безопасного развития атомной энергетики (ИБРАЭ) Российской академии наук к статье в авторитетном международном научном издании Science.
Уточняется, что потоки нейтронов в помещениях аварийного четвертого энергоблока наблюдаются давно. Кроме того, они не превышают установленных пределов безопасности.
"В статье сделана попытка привлечь внимание к исследовательским работам, которые ведутся на Чернобыльской АЭС, а также к наблюдаемым явлениям, которые известны уже давно", – уточняют в ИБРАЭ.
Ранее в научном журнале Science вышла статья с предупреждением о новых ядерных реакциях на ЧАЭС. В материале утверждалось, что в настоящее время украинские ученые выясняют, затухнут ли реакции сами или требуется принятие мер, чтобы не допустить новую аварию.
Главный вывод, с которым согласились все исследователи, – решить проблему с возобновлением реакций деления будет непросто.
"Специальный репортаж": "Чернобыль. 35 лет спустя"
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