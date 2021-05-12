На Чернобыльской АЭС прокомментировали информацию о росте нейтронной активности

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Рост нейтронной активности внутри объекта "Укрытие" не превышает безопасных пределов. Такое заявление сделали на Чернобыльской АЭС.

"После установки Арки НБК в проектное положение над ОУ по отдельным датчикам ИАСК наблюдается рост нейтронной активности в скоплениях топливосодержащих материалов (ТСМ) в зоне проплавления подреакторной плиты в помещении 305/2. Такая ситуация была прогнозируема ИПБ АЭС еще до надвижки Арки НБК и происходит вследствие процесса потери воды переувлажненной средой слоя черных лавообразных ТСМ (ЛТСМ), которые расположены выше (отметки +9,00 ÷ + 9,70) потенциальных ядерно-опасных скоплений (ЯНС) ТСМ", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что за контроль безопасности на объекте отвечают специальные системы, в том числе системы поддержания ТСМ в подкритичном состоянии. Когда отмечается превышение пределов безопасной эксплуатации, в соответствии с технологическим регламентом объекта "Укрытие", в зону роста ЩПН вводится нейтронопоглощающих раствор.

Ранее в научном журнале Science вышла статья с предупреждением о новых ядерных реакциях на ЧАЭС. В материале утверждалось, что в настоящее время украинские ученые выясняют, затухнут ли реакции сами или требуется принятие мер, чтобы не допустить новую аварию. Главный вывод, с которым согласились все исследователи, – решить проблему с возобновлением реакций деления будет непросто.