Грузовик загорелся в тоннеле в Китае

Грузовик загорелся в тоннеле в китайской провинции Чжэцзян. В результате инцидента погибли пятеро и пострадали более 30 человек. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
По данным РИА Новости, пожар в скоростном тоннеле по направлению Ханчжоу-Линьхай произошел 27 августа в 18:27 по местному времени (в 13:27 по Москве). Были госпитализированы 36 человек. Позже стало известно, что пятеро из них скончались в больнице. По словам медиков, состояние еще восьми пострадавших оценивается как тяжелое.
Уточняется, что сгоревший грузовик перевозил пластмассу и другие легковоспламеняющийся грузы. Обстоятельства ЧП расследуются.
Ранее сообщалось, что в Уссурийске перевернулся автобус с гражданами Китая. Два пассажира погибли, трое были госпитализированы. В администрации Приморского края сообщили, что пострадали 13 человек. По предварительной информации, авария произошла из-за плохого самочувствия водителя, он мог не справиться с управлением.
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