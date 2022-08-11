Три человека погибли в результате взрыва в доме в американском штате Индиана – СМИ

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Три человека погибли в результате взрыва в доме, прогремевшего в американском городе Эвансвилл в штате Индиана. Об этом сообщает телеканал CNN.

По словам начальника пожарной охраны Майка Коннелли, в результате происшествия повреждено 39 домов. О причинах взрыва информации нет. Ведется расследование.

Ранее пиротехника взорвалась в жилом доме в Санкт-Петербурге. Из-за этого из здания эвакуировали 66 жильцов. В результате происшествия никто не пострадал.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом". По данным следствия, для взрыва был использован фейерверк "Фестивальный шар".