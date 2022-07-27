Вышел трейлер фильма "Самаритянин" с Сильвестром Сталлоне

Фото: youtube.com/Prime Video

Видео: YouTube-канал Prime Video

Вышел трейлер фильма "Самаритянин", главную роль в котором исполнил Сильвестр Сталлоне.

Картина расскажет о супергерое, которого считают погибшим в результате произошедшего 25 лет назад пожара. О том, что персонаж Сталлоне выжил, выяснил 13-летний подросток Сэм, которого сыграл Джейвон Уолтон.

Считавшегося погибшим супергероя он узнал в пожилом мусорщике Джо Смите, который спас мальчика от обидчиков с помощью сверхчеловеческой силы. Вместе со всеми событиями в городе появляется новый криминальный авторитет, которого сыграл Пилу Асбек.

Боевик выйдет на стриминговом сервисе Prime Video 26 августа.

Ранее сообщалось, что съемки третьего сезона сериала "Ведьмак" остановились в связи с тем, что актер Генри Кавилл, который исполняет главную роль, заболел коронавирусом. Предполагается, что работа над шоу возобновится в последних числах июля или в начале августа. По графику съемки третьего сезона должны закончиться к сентябрю.

