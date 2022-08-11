Warner Bros. рассмотрит отмену релиза "Флеша" из-за скандалов с Миллером

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Компания Warner Bros. рассмотрит несколько вариантов развития событий, связанных с выходом фильма "Флэш" из-за скандала с актером Эзрой Миллером, включая отмену релиза. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Первый сценарий развития ситуации предполагает, что Миллер обратится за профессиональной помощью, а затем даст интервью и объяснит причины своего поведения за последние несколько лет. В этом случае актер примет участие в ограниченной рекламной кампании "Флэша", а картину покажут в кинотеатрах.

Второй вариант предполагает, что Миллер не будет обращаться за помощью к специалистам, но фильм все же выпустят. При этом артист не будет участвовать в рекламной кампании. В последующих фильмах о Флэше также будет другой актер.

Еще один сценарий предусматривает ухудшение ситуации вокруг Миллера. В этом случае студия отменит выход фильма. Однако картину не будут переснимать из-за большого количества сцен с участием актера.

Официальных комментариев в компании не давали.

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