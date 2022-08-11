Warner Bros. рассмотрит отмену релиза "Флеша" из-за скандалов с Миллером

Фото: АР/Evan Agostini/Invision
Компания Warner Bros. рассмотрит несколько вариантов развития событий, связанных с выходом фильма "Флэш" из-за скандала с актером Эзрой Миллером, включая отмену релиза. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Первый сценарий развития ситуации предполагает, что Миллер обратится за профессиональной помощью, а затем даст интервью и объяснит причины своего поведения за последние несколько лет. В этом случае актер примет участие в ограниченной рекламной кампании "Флэша", а картину покажут в кинотеатрах.
Второй вариант предполагает, что Миллер не будет обращаться за помощью к специалистам, но фильм все же выпустят. При этом артист не будет участвовать в рекламной кампании. В последующих фильмах о Флэше также будет другой актер.
Еще один сценарий предусматривает ухудшение ситуации вокруг Миллера. В этом случае студия отменит выход фильма. Однако картину не будут переснимать из-за большого количества сцен с участием актера.
Официальных комментариев в компании не давали.
Ранее сообщалось, что боевик "Топ Ган: Мэверик", в котором главную роль исполнил американский актер Том Круз, обогнал культовый фильм "Титаник" на три миллиона долларов по кассовым сборам в прокате США. Фильм собрал 662 миллиона долларов и сместил мелодраму Джеймса Кэмерона на восьмую строчку рейтинга.
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