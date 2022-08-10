Михаил Башкатов сыграет одну из главных ролей в спектакле "Трудный экзамен"

Фото: пресс-служба Российского общества "Знание"
2 сентября на сцене Российского академического молодежного театра состоится премьера спектакля "Трудный экзамен". Главные роли в нем сыграют телеведущий и шоумен Михаил Башкатов и восходящая звезда российского кино Марк Эйдельштейн.
Пьеса на примере школьного экзамена обращает внимание на то, как важно расширять кругозор и стремиться к знаниям не только в определенной области, но и в самых разных сферах. Тема отцов и детей – одна из главных сюжетных линий спектакля, рассказывающего о сложностях принятия правильного решения. Башкатов сыграет роль отца, а Эйдельштейн – сына. Роль матери исполнит актриса театра и кино Дарья Екамасова.
Спектакль поставлен по пьесе победительницы конкурса "Знание.Театр" – 29-летней Гульнары Искалиевой из Астрахани. Постановкой занимается лауреат премии "Золотая маска", режиссер театра "Практика" Юрий Квятковский. Прямая трансляция спектакля будет доступна в социальных сетях и на сайте общества "Знание".
Постановка даст старт масштабному театральному фестивалю "Знание.Театр". В его программу войдут тематические лекции, мастер-классы, читки и экспертные круглые столы от ведущих театральных деятелей России. Фестиваль пройдет на площадках Владивостока (21 сентября), Новосибирска (4 октября), Нижнего Новгорода (18 октября), Екатеринбурга (октябрь) и Санкт-Петербурга (2 ноября).
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