В прокат выйдет фильм "Брат и сестра"

За неделю до проката, в летнем кинотеатре Оkkо показали премьеру фильма "Брат и сестра". Этот фильм снял режиссер Арно Деплешен. Показ организовал медиа-проект The City.

По сюжету герои избегали друг друга более 20 лет. Элис – актриса, и не может простить родного брата Луи. А он – бывший учитель и поэт. Но смерть родителей сталкивает их лицом к лицу.

Французская драма стала номинантом Каннского кинофестиваля в этом году. В прокат на широкие российские экраны фильм выйдет 15 сентября. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.