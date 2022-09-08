В прокат вышел фильм "Русалка и дочь короля"

На онлайн-платформе IVI вышел фильм с Пирсом Броснаном, Каей Скоделарио и Джоном Хертом. "Русалка и дочь короля" – это красивая сказка в антураже Версальского дворца.

По сюжету, король Людовик XIV желает жить вечно. Рецепт бессмертия найден. В этом деле ему должна помочь пойманная русалка. Правда, мистическому существу ничего хорошего это не сулит. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.