Премьера российского фильма "Осьминог" состоится 12 декабря в Сети

Фото: кадр из фильма "Осьминог"; режиссер - Алексей Степанов; производство - SoFilm

Премьерный показ психологического триллера "Осьминог" пройдет на платформе Kion 12 декабря. Об этом сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра, передает РИА Новости.

"Мы также работаем над международным цифровым прокатом "Осьминога", возможно, и там скоро будут отличные новости", – добавила пресс-служба режиссера картины Алексея Степанова.

Главные роли в фильме исполнили актеры Даниил Воробьев, Сабина Ахмедова, Мария Миронова и Анфиса Черных. Отмечается, что Воробьев исполнил одновременно восемь ролей.

По сюжету один из самых известных семейных психологов России Александр Сергеевич, который недавно пытался совершить самоубийство, принимает в загородном доме четырех клиенток. Каждая из них отражает разные подходы к отношениям.

Ранее американский режиссер Тим Бертон заявил о завершении съемок второй части фильма "Битлджус". В социальных сетях он поблагодарил команду за совместную работу.

Картина выйдет в мировой прокат 5 сентября 2024 года. Роли в нем исполнили Дженна Ортега, Моника Беллуччи, Кэтрин О’Хара, Майкл Китон, Вайнона Райдер, Уиллем Дефо и другие актеры.

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