08 декабря, 12:28Культура
Премьера российского фильма "Осьминог" состоится 12 декабря в Сети
Фото: кадр из фильма "Осьминог"; режиссер - Алексей Степанов; производство - SoFilm
Премьерный показ психологического триллера "Осьминог" пройдет на платформе Kion 12 декабря. Об этом сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра, передает РИА Новости.
"Мы также работаем над международным цифровым прокатом "Осьминога", возможно, и там скоро будут отличные новости", – добавила пресс-служба режиссера картины Алексея Степанова.
Главные роли в фильме исполнили актеры Даниил Воробьев, Сабина Ахмедова, Мария Миронова и Анфиса Черных. Отмечается, что Воробьев исполнил одновременно восемь ролей.
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