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Международный фестиваль "Дни короткометражного кино" пройдет в Москве в десятый раз. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

В программу мероприятия вошел 21 короткометражный документальный, игровой и анимационный фильм из России, Финляндии, Ирана, Киргизии. В столице "Дни короткометражного кино" пройдут с 13 по 15 декабря.

Как отметил генпродюсер фестиваля Дмитрий Якунин, в этом году оценивать единую программу будут зрители и жюри. Проект проводит "Фонд поддержки регионального кинематографа", он представит четыре фильма во внеконкурсной программе и 11 фильмов в рамках "Эха" фестиваля. Также во время специальной программы к юбилею зрители увидят хиты смотра за последние пять лет.

Уточняется, что всего на фестиваль поступило более 400 заявок из РФ, Казахстана, США, Коста-Рики, Латвии, Ирана, Киргизии. На победу в категории игрового кино претендуют картины "Прическа" Артема Захарьяна, "Дорога в облака" Ивана Соснина, "Черное" Виктории Дегтевой, "Дураками" Георгия Батариели и другие.

На торжественном открытии гостям покажут документальный мюзикл "Громко и нежно – внимание брусника!" режиссера Кирилла Алехина. "Эхо" фестиваля пройдет с 21 декабря по 31 января 2024 года.

Между тем церемония вручения ежегодной кинопремии "Событие года" от журнала "КиноРепортер" состоялась 28 ноября в Москве. Ежегодно в "Событии года" участвуют мэтры кино, журналистики, блогосферы и специальные гости. Они являются лидерами мнений из различных сфер российской культуры и искусства.

Ранее стало известно, что Фонд кино выделит средства на создание фильмов о собаке-космонавте Белке, победе Соловья-разбойника над Ильей Муромцем, космическом полете по сценарию Сергея Лукьяненко от создателей "Смешариков" и другие картины.

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