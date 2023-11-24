Кинопремия "Событие года" пройдет в Москве 28 ноября

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Церемония вручения ежегодной кинопремии "Событие года" от журнала "КиноРепортер" состоится 28 ноября в Москве. В этом году награждение лучших представителей российской киноиндустрии пройдет в камерной атмосфере светского раута – в мультикультурном пространстве Community Moscow.

На победу в десяти номинациях претендуют артисты, режиссеры и продюсеры. Их вклад в развитие кинематографа признан редсоветом главного издания о кино в России и зрителями. Список претендентов уже составлен, но имена из него озвучат лишь в момент вручения победителям статуэтки – хрустальной звезды.

Ежегодно в "Событии года" участвуют мэтры кино, журналистики, блогосферы и специальные гости. Они являются лидерами мнений из различных сфер российской культуры и искусства.

Как отметила основатель и главный редактор журнала "КиноРепортер" Мария Лемешева, издание регулярно освещает новинки, профессиональные успехи отечественного кинематографа. Оно также делает интервью со звездами и талантливыми молодыми артистами.

Вместе с тем журнал стремится создать вокруг издания особую экосистему, элитарное кинокомьюнити. Центром этого сообщества является премия "Событие года", подчеркнула Лемешева.

"Она отражает главные тенденции и подсвечивает наиболее актуальные события индустрии", – поделилась главный редактор журнала "КиноРепортер".

В 2022-м на премии отметили Андрея Мерзликина ("Актер года") за роли в фильмах "Художник", "И снова здравствуйте!", "Первый Оскар", а также Светлану Иванову ("Актриса года"), которая сыграла в картинах "Собор" и "Обоюдное согласие".

На церемонии побеждали и Федор Бондарчук, Юлия Пересильд, Дмитрий Нагиев, Виктория Исакова, Константин Эрнст, Никита Кологривый, Михаил Боярский, Александр Петров и многие другие.

Издание "КиноРепортер" является первым глянцевым российским журналом о кино, который сосредоточен на популяризации российской культуры. Особое внимание журнал уделяет телевизионному контенту, а также театральной и музыкальной индустриям.

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