Зеленский заявил о координации позиций с ЕС после саммита РФ и США

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, что после саммита России и США на Аляске в очередной раз скоординировал позиции с лидерами Евросоюза.

Помимо это, он выразил готовность как можно скорее прекратить огонь как на поле боя, так и в небе. Зеленский вновь указал на недопустимость решения любых вопросов об Украине, в том числе территориальных, без ее участия. Таким образом он снова намекнул на то, что может не согласиться с предложениями США, предполагавших необходимость уступок с обеих сторон.

Переговоры Москвы и Вашингтона прошли на Аляске. По словам Владимира Путина, встреча состоялась в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.

Американский президент Дональд Трамп уточнил, что провел "отличные переговоры". По его мнению, у сторон есть шанс достичь мирного урегулирования на Украине, однако сделка по прекращению огня еще не достигнута.

При этом Зеленский намерен встретиться с Трампом в Вашингтоне 18 августа. Он отметил, что намерен обсудить с главой Белого дома детали по завершению конфликта.