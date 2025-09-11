Лукашенко помиловал 14 иностранных заключенных по просьбе Трампа

Фото: kremlin.ru/РИА Новости/Сергей Бобылев

Белорусский лидер Александр Лукашенко по просьбе американского коллеги Дональда Трампа и других лидеров помиловал 14 иностранцев. Об этом сообщил близкий к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул первого".

Такое решение принято в рамках жеста доброй воли и принципа гуманности. Иностранцы были осуждены за шпионаж, экстремизм, терроризм и иные преступления, совершенные на территории Белоруссии.

Из 14 осужденных 6 иностранцев были гражданами Литвы, по 2 – гражданами Латвии, Польши и Германии, а по 1 – Франции и Великобритании.

Всего, по словам президента Литвы Гитанаса Науседы, выступление которого транслировал портал LRT, Белоруссия освободила 52 заключенных, в числе которых были оппозиционные деятели, участники протестов и иностранные граждане.

В середине августа между Трампом и Лукашенко состоялся телефонный разговор, в ходе которого они поговорили про освобождение 1 300 заключенных.

Помимо этого, лидеры США и Белоруссии обсудили региональные вопросы, обстановку в горячих точках, а также темы, связанные с двусторонним сотрудничеством. Лукашенко также пригласил Трампа посетить республику вместе с семьей. Его приглашение было принято.

Позже стало известно, что Вашингтон и Минск ведут переговоры об освобождении части из примерно 1,4 тысячи заключенных, находящихся в Белоруссии. По словам Трампа, некоторые из них были осуждены по политическим мотивам.

