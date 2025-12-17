Захарова прокомментировала совет Лукашенко о "спящем медведе" для Украины

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik прокомментировала совет белорусского лидера Александра Лукашенко Украине "не будить спящего медведя".

Дипломат предложила узнать, как и почему человек оказался рядом со "спящим медведем". Она также указала, что у России и Евросоюза была возможность ставить амбициозные цели вместо того, чтобы пассивно сосуществовать. По ее словам, Запад сам от этого отказался.

Ранее президент Белоруссии призвал Украину наладить связь с Россией, с которой она соседствует, и "не будить спящего медведя". Он также считает, что если Украина и хотела проводить языковую политику, то ей нужно было делать это постепенно, а не "затыкать рот" своему русскоязычному населению.

Лукашенко также сообщал, что затягивание конфликта грозит тем, что Украина в ее нынешнем виде может просто перестать существовать. По его мнению, бои будут продолжаться, пока в стране не появятся силы, которые вынудят украинского лидера Владимира Зеленского пойти на мир.

Помимо этого, он указал, что Владимир Путин и Зеленский хотят мира, однако их взгляды на окончание конфликта различаются. Лукашенко добавил, что в случае продолжения эскалации конфликт может перерасти в глобальный и это может "тяжело закончиться для Европы и для мира".

