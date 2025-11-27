Форма поиска по сайту

27 ноября, 13:06

Политика

Лукашенко заявил, что Украина пойдет на мирный договор из-за риска потери страны

Фото: kremlin.ru

Украина пойдет на предложенный США мирный договор из-за риска потерять всю страну. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе саммита ОДКБ.

По словам белорусского лидера, республика поддерживает усилия России по мирному договору с Украиной.

"Сейчас, как у нас говорят, мяч на украинской стороне. И думаю, что в связи с теми событиями, которые развиваются на фронте, Украина пойдет на этот мирный договор ", – приводит слова Лукашенко БелТА.

Он добавил, что договор будет согласован, если американцы себя "поведут как дипломаты и настоящие юристы".

В свою очередь, директор Института Европы РАН Алексей Громыко высказал мнение, что впервые с 2022 года появились шансы на устойчивые переговоры по Украине.

"Конечно, сейчас все зависит от того, пройдет ли саммит, поедет ли (президент Украины Владимир. – Прим. ред.) Зеленский вновь в Вашингтон, что там произойдет, когда в Москву приедут представители администрации США, те же самые военные, (спецпредставитель президента США по Украине Дэн. – Прим. ред.) Дрисколл и другие, которые были в Киеве", – цитирует эксперта радио КП.

Громыко подчеркнул, что за каждым из пунктов мирного плана США впереди стоят недели работы профессиональных групп переговорщиков.

Документ по урегулированию украинского конфликта был представлен 20 ноября. Спустя время американская и украинская делегации провели встречу в Женеве для его согласования. После переговоров из 28 пунктов в документе осталось 22.

Окончательное утверждение соглашения может произойти в рамках встречи Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа, который посетит Москву на следующей неделе.

В МИД России уточнили, что об уступках или сдаче подходов к ключевым вопросам по урегулированию ситуации на Украине не может быть и речи. Позиция российской стороны касается различных аспектов нынешней обстановки и замыкается на первопричине кризиса.

Новости мира: спецпосланник США Стив Уиткофф проведет встречу с Владимиром Путиным

Сюжет: Переговоры по Украине
