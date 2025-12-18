Fakt: Зеленский внезапно изменил график визита в Польшу

Фото: ТАСС/Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский внезапно внес изменения в свой план визита в польскую столицу Варшаву. Об этом сообщает издание Fakt.

Украинский лидер прибудет в Польшу 19 декабря по приглашению польской стороны. Изначально согласовывалась только встреча с президентом страны Каролем Навроцким, однако затем выяснилось, что Зеленский также встретится со спикером сейма Вложимежем Чажастым.

В канцелярии сейма заявили, что визит президента Украины в парламент Польши продемонстрирует то, что сотрудничество с Киевом имеет важное значение для Варшавы.

Ранее эксперты заявляли, что в период политической нестабильности поддержка Украины со стороны Польши снизилась, поскольку этот вопрос стал одним из центральных в борьбе за власть в республике.

В частности, Навроцкий выражал сомнения относительно необходимости скорого вступления Украины в Евросоюз и НАТО. Он и его сторонники из партии "Право и справедливость" считают, что некоторые украинские мигранты получают соцвыплаты вне очереди, что вызывает недовольство среди местного населения.