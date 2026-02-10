Форма поиска по сайту

10 февраля, 16:55

Общество

Первый ГОСТ по абразивности зубных паст разработан в России

Фото: 123RF.com/sdm1984

Первый ГОСТ по абразивности зубных паст разработали в России. Стандарт носит добровольный характер и вступит в силу с 1 июня, сообщила пресс-служба Минпромторга.

По информации ведомства, этот запатентованный метод измерения абразивности не имеет аналогов. Разработкой занимались ученые Института цифровой стоматологии МИ РУДН вместе с ФГБУ "Институт физики высоких давлений имени Л. Ф. Верещагина".

Абразивность зубной пасты является одним из основных показателей, влияющих на качество продукции и ее безопасность для зубной эмали. Раньше ориентиром был международный индекс RDA, однако у него есть несколько недостатков:

  • использование радиоактивных материалов;
  • высокая погрешность измерений;
  • доступность лишь в одной зарубежной лаборатории.

Российская же методика позволяет получать высокоточные результаты без применения радиоактивных веществ, добавили в министерстве.

Ранее биохимик Александр Ходос заявил, что все отбеливающие пасты "убивают" зубы. По его словам, абразивные пасты эффективны, но истончают эмаль. Продукция с химическими отбеливающими компонентами считается менее агрессивной, однако может вызывать микротрещины и раздражение слизистой оболочки. При использовании энзимных паст разрушается налет, но ухудшается состояние микрофлоры, пояснил специалист.

"Миллион вопросов": стоматолог рассказала, как выбрать зубную пасту

