Первый ГОСТ по абразивности зубных паст разработан в России
Фото: 123RF.com/sdm1984
Первый ГОСТ по абразивности зубных паст разработали в России. Стандарт носит добровольный характер и вступит в силу с 1 июня, сообщила пресс-служба Минпромторга.
По информации ведомства, этот запатентованный метод измерения абразивности не имеет аналогов. Разработкой занимались ученые Института цифровой стоматологии МИ РУДН вместе с ФГБУ "Институт физики высоких давлений имени Л. Ф. Верещагина".
Абразивность зубной пасты является одним из основных показателей, влияющих на качество продукции и ее безопасность для зубной эмали. Раньше ориентиром был международный индекс RDA, однако у него есть несколько недостатков:
- использование радиоактивных материалов;
- высокая погрешность измерений;
- доступность лишь в одной зарубежной лаборатории.
Российская же методика позволяет получать высокоточные результаты без применения радиоактивных веществ, добавили в министерстве.
Ранее биохимик Александр Ходос заявил, что все отбеливающие пасты "убивают" зубы. По его словам, абразивные пасты эффективны, но истончают эмаль. Продукция с химическими отбеливающими компонентами считается менее агрессивной, однако может вызывать микротрещины и раздражение слизистой оболочки. При использовании энзимных паст разрушается налет, но ухудшается состояние микрофлоры, пояснил специалист.
