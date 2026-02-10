Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 17:42

Политика
Главная / Новости /

Лавров: Зеленский "кривлялся как паяц" на пресс-конференции в Париже в 2019 году

Лавров высказался о поведении Зеленского после встречи в Париже в 2019 году

Фото: kremlin.ru

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с главами России, Германии и Франции в Париже в 2019 году "кривлялся как паяц" на пресс-конференции. Так поведение украинского лидера прокомментировал российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ.

Дипломат напомнил, что на саммите обсуждался вопрос о том, чтобы предоставить Донбассу постоянный особый статус, закрепленный в Конституции Украины. По итогам встречи стороны приняли документы, предписывающие внесение соответствующих изменений, но положения так и не были реализованы.

Лавров подчеркнул, что бывшие лидеры Германии и Франции, а именно Ангела Меркель и Франсуа Олланд, уже после начала специальной военной операции (СВО) признавали, что договоренности о предоставлении Донбассу особого статуса "никто и не собирался выполнять".

Ранее неназванный депутат Верховной рады призвал украинские власти отказаться от Донбасса и пойти на уступки России. По мнению политика, им стоит пойти на компромисс, даже если это будет крайне болезненно. Аналогичную позицию разделяют многие депутаты Рады и обычные украинцы, добавил он.

Читайте также


политика

Главное

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика