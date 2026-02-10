Фото: kremlin.ru

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с главами России, Германии и Франции в Париже в 2019 году "кривлялся как паяц" на пресс-конференции. Так поведение украинского лидера прокомментировал российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ.

Дипломат напомнил, что на саммите обсуждался вопрос о том, чтобы предоставить Донбассу постоянный особый статус, закрепленный в Конституции Украины. По итогам встречи стороны приняли документы, предписывающие внесение соответствующих изменений, но положения так и не были реализованы.

Лавров подчеркнул, что бывшие лидеры Германии и Франции, а именно Ангела Меркель и Франсуа Олланд, уже после начала специальной военной операции (СВО) признавали, что договоренности о предоставлении Донбассу особого статуса "никто и не собирался выполнять".

Ранее неназванный депутат Верховной рады призвал украинские власти отказаться от Донбасса и пойти на уступки России. По мнению политика, им стоит пойти на компромисс, даже если это будет крайне болезненно. Аналогичную позицию разделяют многие депутаты Рады и обычные украинцы, добавил он.