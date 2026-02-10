В Подмосковье по подозрению в убийстве экс-президента ВФЛА задержан его сын

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Правоохранители в Подмосковье задержали сына экс-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева по подозрению в убийстве отца. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Там уточнили, что было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Мужчине предъявили обвинение и заключили его под стражу.

О смерти Балахничева стало известно 2 февраля. Ему было 76 лет. Причины смерти тогда не раскрывались.

Тренерскую карьеру Балахничев начал в 1970 году, став инструктором по легкой атлетике Московского городского совета ДСО "Буревестник". Должность руководителя ВФЛА занял в 1991-м. С поста Балахничев ушел в 2015 году из-за скандалов с дисквалификациями олимпийской чемпионки 2012-го Юлии Зариповой и бронзового призера Игр в Лондоне Татьяны Черновой.

