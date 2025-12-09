Путин призвал не допустить разделения на пользователей ИИ и "представителей элиты"

Фото: kremlin.ru

Нельзя допустить, чтобы общество разделилось на представителей элиты, которые что-то "генерят", и на тех, кто умеет только "нажимать кнопку", заявил Владимир Путин в ходе совета по развитию гражданского общества и правам человека.

"Это очень сложный вопрос, но совершенно точно его нужно решать", – отметил президент.

По его словам, можно проиграть все, что дорого, если не использовать искусственный интеллект и возможности больших данных. Но если применять ИИ бездумно, то это приведет к потере идентичности, распылению информации и передаче ее в руки недобросовестных людей.

"Нам ни в коем случае нельзя потерять поколение совсем молодых наших граждан, которые вместо того, чтобы думать, будут просто нажимать кнопочку и все. И сами не будут в состоянии решать элементарные задачи по математике, физике, химии, да и истории знать как следует не будут", – указал Путин.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что России нужно сделать все, чтобы сформировать правовое поле в сфере ИИ. По его словам, на данный момент нет базовых законов, регулирующих вопросы, которые связаны "с искусственным интеллектом, роботом и человеком".

По словам депутата, ИИ надо развивать и поддерживать, однако не стоит забывать о связанных с ним вызовах и проблемах.

