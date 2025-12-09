В Москве создали сервис для оценки ИТ-компетенций

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В Москве разработали метод оценки знаний и навыков IT-специалистов. С помощью сервиса "Карьера в ИТ" на платформе i.moscow соискатели смогут подтвердить свою квалификацию, а компании – оценить компетенции кандидатов на вакансии, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Проверка проводится в формате теста. В каждом направлении представлено более 100 вопросов, они включают теоретическую и практическую части. Программа охватывает 40 специальностей, в дальнейшем она будет расширяться, подчеркнула вице-мэр.

По итогам испытания пользователь получит статистику с баллами и сертификат с указанием уровня квалификации. Документ действителен в течение 2 лет.

Эффективность методологии признали свыше 30 крупных российских компаний. В 2026 году функционал сервиса дополнят задания по написанию компьютерного кода и кейсы на понимание отраслевых задач для бизнеса.

В среднем прохождение теста занимает около 2 часов. Попробовать свои силы может любой желающий.

По статистике сдачи добровольного квалификационного экзамена в столице, цифровые профессии остаются в числе самых востребованных. На них приходится треть всех тестирований.

Ранее сообщалось, что российские компании стали в 10 раз чаще упоминать навык работы с нейросетями в вакансиях. Он встречается в анкетах для учителей, секретарей, электромонтажников и инженеров по качеству. Навыки работы с ИИ также есть в резюме редакторов и копирайтеров.