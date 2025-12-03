Форма поиска по сайту

Новости

Новости

03 декабря, 19:43

Мэр Москвы

Собянин: москвичи не останутся без работы из-за внедрения ИИ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Москвичи не останутся без работы из-за активного внедрения искусственного интеллекта (ИИ), заявил Сергей Собянин в эфире телеканала Москва 24.

"По поводу искусственного интеллекта: я не очень верю, что он радикально что-то изменит", – сказал градоначальник.

Собянин подчеркнул, что в будущем какие-то сектора станут более высокопроизводительными и появится беспилотный транспорт. Но для создания и контролирования такого транспорта нужно огромное количество инженеров и программистов.

"Просто сегменты, структура труда будут меняться естественным образом, но точно москвичи без работы не останутся", – уверен мэр.

Он добавил, что, когда компьютерные технологии только появлялись, тоже было много сомнений, останутся ли рабочие места. В итоге оказалось, что чем больше компьютеров, тем больше рабочих мест.

"И сегодня тот дефицит кадров, который есть в нашей стране, в Москве, да дай бог, чтобы он уменьшился хотя бы на чуть-чуть", – резюмировал Собянин.

Ранее в РФ предложили ввести запрет на разработку ИИ с повышенным или неприемлемым риском безопасности. В рамках инициативы в том числе можно будет маркировать искусственный интеллект по степени потенциальной опасности. Соответствующее предложение выдвинула группа юристов, сотрудников консалтинговых компаний и представителей рынка по развитию ИИ.

мэр Москвытехнологиигород

