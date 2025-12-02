Ректор РТУ МИРЭА Кудж предложил маркировать созданные при помощи ИИ курсовые

Фото: depositphotos/Jirsak

В России могут ввести обязательную маркировку курсовых и дипломных работ, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ). С соответствующим предложением выступил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж, сообщает RT.

Инициативу он направил на имя главы Росстандарта Антона Шалаева. Комментируя свою идею, Кудж пояснил, что ИИ не является угрозой для образования, а, напротив, представляет собой его мощного союзника и неотъемлемую часть новой образовательной парадигмы.

Вместо запретов, по его мнению, нужно разработать четкие и современные правила ответственного и прозрачного использования нейросетей, закрепив их на законодательном уровне.

Инициатива ректора РТУ МИРЭА предполагает корректировку действующего национального стандарта оформления научных работ – ГОСТ 7.32-2001 "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления".

В частности, документ предлагается дополнить положением, требующим от авторов указывать использование искусственного интеллекта с уточнением конкретного сервиса или алгоритма в разделе, где описываются методы исследования, или в отдельном подразделе, посвященном цифровым инструментам.

Кудж уверен, что такой подход поможет студентам развить цифровую грамотность и культуру ответственного использования ИИ. Более того, реализация инициативы будет стимулировать навыки критического мышления, поскольку вместо того, чтобы просто копировать материал, учащиеся будут анализировать, проверять и перерабатывать его.

Ранее группа экспертов предложила ввести запрет на разработку искусственного интеллекта с повышенным или неприемлемым риском безопасности.

В рамках инициативы в том числе можно будет маркировать ИИ по степени потенциальной опасности: системы с неприемлемым, высоким, ограниченным и минимальным риском. Авторы указывают, что данные нейросети могут стать опасными как для личности и общества, так и для государства, а также нарушать базовые права и свободы человека.