Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 декабря, 11:42

Общество
Главная / Новости /

Ректор РТУ МИРЭА Кудж предложил маркировать созданные при помощи ИИ курсовые

В России хотят маркировать созданные при помощи ИИ курсовые и дипломные работы

Фото: depositphotos/Jirsak

В России могут ввести обязательную маркировку курсовых и дипломных работ, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ). С соответствующим предложением выступил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж, сообщает RT.

Инициативу он направил на имя главы Росстандарта Антона Шалаева. Комментируя свою идею, Кудж пояснил, что ИИ не является угрозой для образования, а, напротив, представляет собой его мощного союзника и неотъемлемую часть новой образовательной парадигмы.

Вместо запретов, по его мнению, нужно разработать четкие и современные правила ответственного и прозрачного использования нейросетей, закрепив их на законодательном уровне.

Инициатива ректора РТУ МИРЭА предполагает корректировку действующего национального стандарта оформления научных работ – ГОСТ 7.32-2001 "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления".

В частности, документ предлагается дополнить положением, требующим от авторов указывать использование искусственного интеллекта с уточнением конкретного сервиса или алгоритма в разделе, где описываются методы исследования, или в отдельном подразделе, посвященном цифровым инструментам.

Кудж уверен, что такой подход поможет студентам развить цифровую грамотность и культуру ответственного использования ИИ. Более того, реализация инициативы будет стимулировать навыки критического мышления, поскольку вместо того, чтобы просто копировать материал, учащиеся будут анализировать, проверять и перерабатывать его.

Ранее группа экспертов предложила ввести запрет на разработку искусственного интеллекта с повышенным или неприемлемым риском безопасности.

В рамках инициативы в том числе можно будет маркировать ИИ по степени потенциальной опасности: системы с неприемлемым, высоким, ограниченным и минимальным риском. Авторы указывают, что данные нейросети могут стать опасными как для личности и общества, так и для государства, а также нарушать базовые права и свободы человека.

В России предложили маркировать общение с нейросетями

Читайте также


образованиеобществотехнологии

Главное

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика