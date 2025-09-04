Орангутан Сандокан из Московского зоопарка скончался на 44-м году жизни

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

В Московском зоопарке скончался самец суматранского орангутана Сандокан, рассказали в пресс-службе зоосада.

Сандокан, он же Сандик, прожил в Москве большую часть своей жизни. Он родился 1 сентября 1981 года в Германии, в зоопарке Гейдельберга, и переехал в столицу в 1999 году. В Московском зоопарке тогда жили две самки орангутана Джапи и Джава. Среди животных была сформирована группа, где самец занял позицию лидера.

У Сандокана за время проживания в зоопарке появилось четыре детеныша. Трое уехали в другие зоопарки, а младшая Алиса, рожденная в 2019 году, живет вместе со своей группой.

В зоопарке отметили, что Сандокан обладал спокойным нравом и любил участвовать в тренингах с киперами. Во время таких занятий сотрудники приучают животных к различным манипуляциям, таким как осмотр, пальпация и взятие анализов.

При этом тренинги с Сандоканом стали уникальным случаем. Он был первым приматом в Московском зоопарке, который добровольно позволил взять у себя кровь.

Ранее в зоосаде столицы умерла красная панда Рыжик. Животное скончалось на 11-м году жизни, хотя особи этого вида в среднем живут до 9 лет. Рыжик стал обитателем зоопарка в 1,5-годовалом возрасте, когда в 2015 году приехал в Москву из Польши. Тогда же его поселили в экспозицию "Животные Азии" к панде Зейн.

