Когда все закончится: как не развестись после самоизоляции

63-летний москвич, маркетолог и лидер движения slow food в России Виктор Майклсон поднимает остросемейную тему – как не развестись после самоизоляции.



Для многих из нас самоизоляция – погружение в детство, а точнее в обстоятельства детского сада или даже яслей, где за тебя все решения принимали дяди и тети (реже – родители), где ты существовал в замкнутом пространстве и общение было ограничено 5-7 сверстниками.

Этим же общением была ограничена и эмоциональная сфера: вы ссорились из-за лопатки или куклы, а иногда все вместе ворчали на дядю-директора, который обязывал носить сменку, не удосуживаясь объяснить для чего. Эмоции же присутствуют, их надо сублимировать, выплескивать – вот и пошло-поехало. "Маша, сегодня мы с тобой дружим против Наташи. А что она вчера с Витей за ручку ходила?"

Но все это складывается во вполне "взрослую" статистику: психологи говорят об обострении внутрисемейных конфликтов, о том, что после снятия ограничений в городах будет очередь, чтобы подать заявление на развод. Для баланса скажу, что они же ожидают в декабре – феврале всплеска рождаемости, но одно другому не мешает…

Мы так и не привыкли к сторонней помощи в семейных и межличностных конфликтах, не умеем ходить к психологу, советуемся с подругами и мамами… Ведь интуитивно понятно, что ссора, не первая в семье, в условиях замкнутого пространства, неопределенного будущего, тревоги за свое здоровье может привести к необратимым последствиям.



Но надо ли говорить, что советы близких – это палка о двух концах: они, как правило, предвзяты и – пусть подсознательно – преследуют свои интересы.



Хочется сказать, перефразируя сексистское выражение: "Выслушай, что сказала мама (подруга), и сделай наоборот!"

Так что же делать? Как не развестись после карантина?

Ну прежде всего поговорим о причинах напряжения и конфликта.

Как ни странно, в большинстве случаев это бытовые мелочи: грязные носки на диване, немытая чашка от вчерашнего чая, туалетная бумага, поставленная не той стороной, зубная паста, выдавленная из середины (узнаете?). Все это свидетельствует только об одном: у вас разный уровень педантичности, раньше вы были слишком заняты, чтобы обращать на это внимание, вспышка раздражения быстро гасла. Теперь она может вылиться в скандал.

С этим все просто:

1. Поймите для себя, что вы готовы терпеть, а с чем жить не можете.

2. Выберите одну привычку – самую бесящую.

3. Методично и спокойно напоминайте ему/ей о том, что вам это неприятно.

4. НИКОГДА НЕ ОБОБЩАЙТЕ! ("Ты всегда…" – верный путь к ссоре, и уже неважно, согласен ли партнер с тем, что это плохо; слово "всегда" поднимает конфликт на уровень высокой драмы). Вот это вот "…сколько можно говорить!.." забудьте: вы не воспитательница в детском саду!

5. Помните, что люди – хорошо тренируемые животные, и, если после 3-5 напоминаний ваш визави не изменит своей привычке, значит, упрямство и "свобода" одержали верх. Уступите. Не так уж это важно.



Что смотреть по телику? Ну, начнем с того, что необязательно все делать вместе: чем больше у каждого из вас будет своих, личных дел, увлечений, персональных радостей, тем больше вы будете друг от друга отдыхать. Да и сериал или онлайн-концерт можно посмотреть на компьютере. Тем не менее всегда полезно договориться о совместных ритуалах. Например, каждый вечер мы вместе смотрим любимый сериал. Одну серию. Или – все приемы пищи вместе: накрываем стол красиво, вместе едим и обмениваемся впечатлениями о прочитанном, просмотренном…

"Ты не уделяешь мне внимания!" См. выше – ритуал: "Давай за ужином поговорим о том, что тебя волнует?"



Ну и маленькие мелочи: кофе в постель, "Давай вместе пойдем за продуктами, наконец-то я узнаю, что ты любишь!"



"Ты до утра смотришь сериалы, а потом тебя не добудишься до вечера!" А надо ли будить? Ведь это временное! Все равно придет рабочий режим, и мы все вспомним, как ставить будильник на телефоне.

"С кем это ты так оживленно чатишься? Дай посмотреть?" Если это с вашей стороны не демонстрация независимости и наплевательского отношения, то подумайте об этом прежде, чем увлечься чатом. Но в целом я очень люблю совет, который некогда дал Билл Клинтон: "Don’t ask – don’t tell" (ты не спрашивай, а ты не рассказывай). Хотя ревность к вниманию самая сильная и распространенная… И часто приводит к конфликтам.

Ну и наконец, если в процессе вынужденного 24/7 вы выяснили что-то невыносимое. Ну совсем (не буду приводить примеры – сами знаете, о чем я). Тогда попробуйте отложить решение всех вопросов до окончания самоизоляции. Скажите себе и своему партнеру: "У нас сейчас сильный стресс, неопределенность, напряжение, давай "переспим" с этой проблемой до… до когда все вернется в привычное русло. Нет, я ничего не забыл(а), просто зачем сейчас что-то решать – все равно нам какое-то время быть вместе…"



Я знаю несколько семей, которые живут сейчас в поразительной гармонии, в милой и теплой атмосфере.



Я восхищаюсь ими. Я знаю, что так можно, и иногда спрашиваю их, как это им удается. Они, как правило, удивляются: "Но ведь всем сейчас тяжело! Как же можно делать жизнь друг друга еще тяжелее?"

В последние десятилетия стали модным два слова – "толерантность" и "эмпатия". Мы как-то привыкли раньше проявлять их в социуме, даже навострились, натренировались. Давайте научимся применять эти навыки в семейной жизни.

