Столичные врачи впервые применили препарат-антидот для спасения мужчины с инсультом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Медики городской клинической больницы имени Вересаева впервые применили препарат-антидот для лечения человека с инсультом. Об этом Агентству "Москва" рассказали представители Депздрава.

"Специалисты Регионального сосудистого центра на базе больницы Вересаева применили уникальный протокол тромболитического лечения пациента с инсультом. Мужчине, который находился на постоянной поддерживающей терапии препаратом, разжижающим кровь, удалось провести противопоказанный в таком случае тромболизис", – говорится в заявлении департамента здравоохранения.

Врачам удалось благодаря антидоту "выключить" действие антикоагулянта, так как без этого приступать к дальнейшим действиям было категорически нельзя.

Такого плана тактика лечения применялась в России всего несколько раз, а в Москве – впервые. До этого пациентам с подобной клинической картиной помочь тромболизисом не представлялось возможным.

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