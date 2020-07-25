Россиянам назвали полезную альтернативу утренней чашке кофе

Фото: depositphotos/bhofack2
Взбодриться утром можно не только с помощью кофе или чая, но с пользой для сердца и нервной системы. Такой полезной альтернативой могут стать кофейные зерна в шоколаде, заявила нейропсихолог Ирина Хвингия.
По ее словам, они дают такой же бодрящий эффект, что и кофе, но не вызывают перенапряжений мозга, что происходит при употреблении большой дозы кофеина.
"Кофе за счет кофеина дает активность центральной нервной системе, но чрезмерное потребление дает обратную реакцию. От этого и внимание нарушается, и раздражительность повышается. От перенапряжения мозг начинает работать со сбоем. Шоколад не дает этому перенапряжению произойти из-за витаминов группы B. Он оказывает успокоительное действие и создает баланс", – рассказала радио Sputnik нейропсихолог.
Хвингия напомнила, что кофе и кофеин негативно влияют на сердечно-сосудистую систему, а шоколад, напротив, снижает уровень холестерина и полезен для сердца. Таким образом, кофе и шоколад взаимодополняют и снижают вредное воздействие друг друга.
При этом надо понимать, что ни кофе, ни кофейные зерна в шоколаде не панацея. Ирина Хвингия напоминает, что подобный допинг может решить временные проблемы, но с хроническим недосыпом и усталостью бороться не поможет.
"Пять зерен кофе в шоколаде более чем достаточно, чтобы немного активировать нервную систему и поддержать работоспособность на некоторое время. Если человек хронически не высыпается и спит меньше трех часов в сутки, то никакие зерна в шоколаде его в порядок не приведут. Здесь надо будет заняться режимом дня, а не увеличением количества зерен кофейных", — рассказала нейропсихолог.
Ранее медик рассказала, какие болезни можно скорректировать питанием. Выяснилось, что ряд жалоб на ЖКТ и боли в различных местах можно излечить с помощью спокойного образа жизни и соблюдения индивидуально подобранной диеты.
Из-за употребления в пищу вредных и жирных продуктов организм выбрасывает в кровь триглицериды, что увеличивает риск заболевания сердца и сосудов, а также снижает эластичность сосудов, что в свою очередь приводит к скачкам артериального давления. Чтобы избежать подобных негативных последствий, необходимо придерживаться здорового рациона.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: