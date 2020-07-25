Россиянам назвали полезную альтернативу утренней чашке кофе

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Взбодриться утром можно не только с помощью кофе или чая, но с пользой для сердца и нервной системы. Такой полезной альтернативой могут стать кофейные зерна в шоколаде, заявила нейропсихолог Ирина Хвингия.

По ее словам, они дают такой же бодрящий эффект, что и кофе, но не вызывают перенапряжений мозга, что происходит при употреблении большой дозы кофеина.

"Кофе за счет кофеина дает активность центральной нервной системе, но чрезмерное потребление дает обратную реакцию. От этого и внимание нарушается, и раздражительность повышается. От перенапряжения мозг начинает работать со сбоем. Шоколад не дает этому перенапряжению произойти из-за витаминов группы B. Он оказывает успокоительное действие и создает баланс", – рассказала радио Sputnik нейропсихолог.

Хвингия напомнила, что кофе и кофеин негативно влияют на сердечно-сосудистую систему, а шоколад, напротив, снижает уровень холестерина и полезен для сердца. Таким образом, кофе и шоколад взаимодополняют и снижают вредное воздействие друг друга.

При этом надо понимать, что ни кофе, ни кофейные зерна в шоколаде не панацея. Ирина Хвингия напоминает, что подобный допинг может решить временные проблемы, но с хроническим недосыпом и усталостью бороться не поможет.

"Пять зерен кофе в шоколаде более чем достаточно, чтобы немного активировать нервную систему и поддержать работоспособность на некоторое время. Если человек хронически не высыпается и спит меньше трех часов в сутки, то никакие зерна в шоколаде его в порядок не приведут. Здесь надо будет заняться режимом дня, а не увеличением количества зерен кофейных", — рассказала нейропсихолог.

Ранее медик рассказала, какие болезни можно скорректировать питанием. Выяснилось, что ряд жалоб на ЖКТ и боли в различных местах можно излечить с помощью спокойного образа жизни и соблюдения индивидуально подобранной диеты.

Из-за употребления в пищу вредных и жирных продуктов организм выбрасывает в кровь триглицериды, что увеличивает риск заболевания сердца и сосудов, а также снижает эластичность сосудов, что в свою очередь приводит к скачкам артериального давления. Чтобы избежать подобных негативных последствий, необходимо придерживаться здорового рациона.