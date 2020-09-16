Эксперт назвала причину быстрого роста опухолей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова назвала опухоли у курильщиков наиболее агрессивными. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, курящие пациенты с раком толстого кишечника имеют в два раза более высокий риск смерти по сравнению с некурящими. В первом случае опухоль быстрее растет, раньше дает метастазы и распространяется в соседние органы.

Смирнова назвала и другие факторы, ускоряющие прогрессирование заболевания.

"Также надо помнить, что диета с низким содержанием клетчатки и высоким содержанием жиров, частое употребление спиртных напитков провоцируют рак", – отметила врач.

Отягчающим обстоятельством для течения болезни, по ее словам, также является и низкий уровень физической активности. Определенную негативную роль может сыграть генетическая наследственность, добавила специалист.

Врач-онколог Елена Смирнова ранее рассказала о наиболее явных симптомах рака прямой кишки. Насторожить пациента, по ее словам, должны такие факторы, как болевые приступы в животе, вздутие живота, изменения характера стула и наличие крови или слизи при походе в туалет.

