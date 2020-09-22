Специалист Минздрава назвала симптомы, при которых необходимо обратиться к врачу

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Внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике министерства здравоохранения РФ Оксана Драпкина назвала четыре симптома, которые как по отдельности, так и в совокупности должны быть поводом обращения к врачу. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, необходимо обращать внимание на боль в груди и животе, а также на потерю сознания и выраженную одышку.

"Боль в груди – тревожный симптом, особенно если она сопровождается нарастающей слабостью, одышкой, липким потом", – заявила эксперт.

Специалист объяснила, что любой из названных симптомов достаточно серьезен. Она рекомендовала обратиться к участковому терапевту в городской поликлинике или вызвать бригаду скорой помощи, если проявляется хотя бы один из них.

В сентябре врач-онколог Елена Смирнова назвала наиболее явные симптомы рака прямой кишки. Специалист посоветовала обратить внимание на повторяющиеся болевые приступы в животе, вздутие живота, изменения характера стула и наличие крови или слизи при походе в туалет.

