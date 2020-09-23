Ученые нашли гены-обманщики иммунитета в раковых клетках

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Канадские ученые выявили в онкологических клетках 182 гена, которые способны защищать от столкновения с иммунной системой. Об этом сообщает РИА Новости.
Специалисты изучили генетические особенности шести видов опухолей груди, толстой кишки, почек и кожи.
"За последнее десятилетие иммунотерапия стала достаточно распространенным методом лечения рака. Но в действительности он вызывают стойкий ответ только у части пациентов и не для всех типов опухолей", – рассказал руководитель научной группы, профессор молекулярной генетики Джейсон Моффат.
В рамках такого формата лечения врачи задействуют иммунные клетки пациента, известные как T-киллеры. Ученые надеются найти гены, которыми можно будет непосредственно манипулировать в разных моделях раковых клеток.
Специалисты уже установили, что воздействие на 182 гена делает раковые клетки более чувствительными или более устойчивыми к атаке T-киллеров. Дальнейшее развитие технологии может быть связано с изучением ДНК опухолей – за счет этого можно будет подбирать наиболее эффективную терапию.
Онколог, генеральный директор "НМИЦ радиологии" Минздрава России Андрей Каприн ранее рассказал, что даже отказ от курения не является стопроцентной защитой от развития онкозаболевания. Такой риск, по его словам, сохраняется в течение 10 лет с момента отказа от вредной привычки.
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