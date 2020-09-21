В Минздраве рассказали о риске развития рака у бросивших курить

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Онколог, генеральный директор "НМИЦ радиологии" Минздрава России Андрей Каприн рассказал, что после того, как человек бросил курить, еще в течение 10 лет у него сохраняется повышенный риск развития рака легкого. Об этом он заявил в эфире всероссийской акции "Неделя здоровья".

"По данным Всемирной организации здравоохранения, 10 лет – рубеж, после которого курильщик снимается как курильщик", – приводит РИА Новости слова Каприна.

Ранее ученые Московского государственного университета имени Ломоносова пришли к выводу, что лекарственная форма витамина В1 в высоких дозах способствует подавлению клеток рака легких.

Ученые МГУ обнаружили, что кокарбоксилаза в высоких дозах может оказывать негативное воздействие на клетки рака легкого, не затрагивая при этом здоровые.