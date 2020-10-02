Названы снижающие риск рака груди продукты

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Снизить риск рака груди позволит употребление персиков. По словам телеведущей и доктора медицинских наук Елены Малышевой, этот продукт содержит вещество кверцитин, которое обладает противоопухолевым эффектом, передает РИА Новости.
Кроме этого, специалист подчеркнула, что для профилактики заболевания необходимо употреблять капусту. Овощ за счет сульфорафана может подавлять рост опухолевых клеток. Среди продуктов, позволяющих снизить вероятность рака груди, Малышева также выделила помидоры, в которых содержится препятствующий развитию болезни ликопин.
"Капуста – 100 граммов в день, персик – 300, помидор – 100", – уточнила доктор наук.
Ранее стало известно, что риск развития болезни Паркинсона снижает употребление кофе. Это касается и людей, которые генетически предрасположены к заболеванию.
Более 40 тысяч москвичей прошли обследование в рамках акции по онкоскринингу
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