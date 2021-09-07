Мясников назвал продукт, вызывающий рак кишечника

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Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что чрезмерное употребление красного мяса может стать причиной развития рака толстого кишечника. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".
"Это то самое пресловутое красное мясо: колбасы, ветчина, сардельки, сосиски, бекон", – пояснил Мясников.
В этот же список он включил свинину, говядину и баранину. По словам Мясникова, онкологи официально рассматривают мясо как канцероген наравне с табаком, алкоголем и химикатами.
Также специалист причислил к другим факторам риска рака кишечника наследственность и язвенный колит. Он рекомендовал не дожидаться появления симптомов болезни, а начать делать колоноскопию после 50 лет, поскольку до этого возраста заболевание встречается редко.
Ранее Мясников рассказал, что неправильное питание может стать причиной возникновения каждого пятого случая такого заболевания. Речь идет о тех продуктах, которые вызывают ожирение, что приводит к повышению уровня инсулина в крови.
Врач уточнил, что риск возникновения онкологии у людей с диабетом выше в 8 раз, и напомнил о рекомендации не есть ничего белого. Мясников также сообщил, что алкогольные напитки даже в умеренных количествах сказываются на развитии онкологии груди и кишечника. Кроме того, по его словам, соль также часто приводит к раку желудка и относится к канцерогенам наравне с алкоголем, табаком и химическими веществами.
Специалист ответил на вопросы об онкологии
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