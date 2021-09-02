"Москва сегодня": Собянин рассказал о столичном стандарте онкологической помощи

Столичную программу лекарственной терапии для онкологических больных расширят, заявил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что стоимость месячного курса лечения онкологии может достигать 500 тысяч рублей. Для того чтобы обеспечить москвичей необходимыми препаратами, в столице увеличили расходы на них до 33 миллиардов рублей в год.

Так, за счет города лекарства получают пациенты с меланомой, раком молочной железы, предстательной железы, почки, прямой кишки и легкого, на которые приходится почти 80% случаев онкологии. В итоге за два года свыше 55 тысяч москвичей получили необходимые лекарственные препараты. А с 2022 года стандарт планируется расширить на пациентов с раком мочевого пузыря, яичников, желудка, опухолей головы и шеи. Таким образом он охватит 90% онкологических заболеваний. Об этом – в программе "Москва сегодня".