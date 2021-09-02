Собянин: в Москве продолжается комплексная реконструкция очистных сооружений

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве продолжается модернизация очистных сооружений. Так, основные работы по реконструкции Курьяновских очистных сооружений (КОС) планируется завершить уже до конца текущего года, рассказал Сергей Собянин.

"Это громадная стройка, громадный объем работы. <...> Очистные сооружения, которые служили более полувека, постепенно превращаются в современные, новые, которые исключают какие-то резкие запахи, сероводород, уменьшают концентрацию вредных веществ, улучшают воду, которая сбрасывается в Москву-реку после очистных сооружений. <...> Это радикальная реконструкция, которая позволит улучшить состояние с очисткой и в Люберецких очистных сооружениях, и в Курьяновских", – сказал мэр.

Он также добавил, что в следующем году на КОС начнется пусконаладка оборудования. Его слова подтвердил гендиректор "Мосводоканала" Александр Пономаренко, который отметил, что сейчас идет монтаж оборудования.

Между тем глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева обратила внимание на подход к контролю стоков на очистных сооружениях: раньше пробы воды брали один раз в месяц, сейчас же это делается до восьми раз. Сократилось и количество жалоб граждан на неприятные запахи. Так, в 2015–2016 годах их было в районе 300–400, в период пандемии доходило до десятков жалоб, а с начала 2021 года не поступило ни одной.

Реконструкция Курьяновских очистных сооружений продолжается уже больше 10 лет. За это время в эксплуатацию ввели ТЭС на биогазе, которая обеспечит 50% потребностей КОС в электроэнергии, и блок ультрафиолетового обеззараживания сточных вод для очистки воды от бактерий и вирусов, а также построили снегосплавный пункт. Для устранения неприятных запахов были перекрыты открытые части отстойников сточных вод, подводящих каналов, песколовок и илоуплотнителей.

Ранее сообщалось, что сброс сточных вод в Москве за последние 10 лет уменьшился на 25%. В случае с КОС этот показатель достигает 53%, в зависимости от загрязняющего вещества.

Кроме того, за это же время содержание нефтепродуктов и железа в Москве-реке уменьшилось в 2 раза, а содержание в воде иона аммония – на 40%.

