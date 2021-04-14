Сброс сточных вод в Москве за 10 лет уменьшился на 25%

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Сброс сточных вод в Москве за последние 10 лет уменьшился на 25%. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Только по Курьяновским очистным сооружениям снижение массы сброса составило до 53% в зависимости от загрязняющего вещества в результате модернизации", – подчеркнули в ведомстве.

Там также сообщили, что содержание нефтепродуктов и железа в Москве-реке за 10 лет уменьшилось в 2 раза. Кроме того, после запуска основных реконструированных мощностей городских очистных сооружений на 40% сократилось содержание в воде иона аммония.

"Повышение эффективности санитарной уборки города и улучшение качества поверхностно стока позволили снизить содержание нефтепродуктов в реке Москве центральной части города почти в 2 раза", – отметили в департаменте.

Реконструкция Курьяновских очистных сооружений, прошедшая в 2020 году, помогла снизить среднюю концентрацию сероводорода в 1,2 раза. При этом максимальные концентрации сероводорода в воздухе уменьшились в 7,3 раза. Специалисты также зафиксировали снижение повторяемости превышений предельно допустимой максимальной разовой концентрации сероводорода. С 2010 года показатель уменьшился в среднем в 6,7 раз.

В свою очередь, максимальные концентрации сероводорода в районе Люберецких очистных сооружений уменьшилась в 1,5 раза. При этом с 2010 года повторяемость превышений предельно допустимой максимальной разовой концентрации сероводорода снизилась в среднем в 1,9 раза.

Ранее результаты реализации первого этапа реконструкции Люберецких очистных сооружений АО "Мосводоканал" осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Как отмечал градоначальник, очистные сооружения являются самой невидимой частью работы коммунальщиков, а также принимают половину стоков столицы.