Жителям столицы расскажут о способах бережного расходования воды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Москвичам расскажут об этапах очистки водопроводной воды и способах ее бережного расходования с помощью AR-технологий. На едином платежном документе начали размещать специальный QR-код. Чтобы узнать о бережном потреблении природных ресурсов, достаточно навести на него камеру смартфона, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов напомнил, что на планете продолжают истощаться запасы воды, а проект позволит привлечь к этой проблеме внимание москвичей.

"Перейдя по QR-коду, они узнают, какой путь проделывает вода, прежде чем попасть в жилой дом, и как ее сэкономить. Также пользователям Сети объяснят, каких результатов можно добиться, используя воду с умом", – отметил он.

Чтобы ознакомиться с новым проектом, нужно отсканировать QR-код на едином платежном документе при помощи камеры смартфона. После этого откроется страница презентации со способами разумного потребления воды.

Ранее стало известно, что Московский нефтеперерабатывающий завод усовершенствовал процесс водоподготовки. Обновленные очистные сооружения позволят существенно снизить потребление воды и электроэнергии. За два года работы "Биосферы" Московский НПЗ сократил потребление речной воды более чем в пять раз. Данный проект является обладателем нескольких наград, в том числе премии правительства Москвы в сфере охраны окружающей среды.

