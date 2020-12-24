Еще один водозаборный узел модернизировали в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты комплекса городского хозяйства столицы завершили модернизацию водозаборного узла "Радужный" в поселении Краснопахорском в ТиНАО. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, после проведенных работ мощность узла увеличилась до тысячи кубических метров в сутки. Сооружение обеспечивает питьевой водой село Былово и близлежащие населенные пункты.

"На водозаборном узле установили станцию водоподготовки с современными методами очистки воды и насосную станцию, построили два новых резервуара питьевой воды, запустили в работу дополнительную скважину, а также заменили инженерные коммуникации, механическое и энергетическое оборудование", – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что технология производства питьевой воды подобрана с учетом особенностей артезианской воды и включает все необходимые этапы очистки.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков ранее сообщил, что к 2025 году очистные сооружения Мосводоканала, которые расположены в ТиНАО, оборудуют новейшими системами очистки и обеззараживания. По его словам, уже принята программа по реконструкции очистных сооружений в округе и строительству новых объектов. После реконструкции сточные воды будут проходить полный цикл механической и биологической очистки, доочистки и УФ-обеззараживания, отметил вице-мэр.

