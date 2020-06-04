Очистное сооружение Мосводостока построят в виде здания из Minecraft

Фото: stroi.mos.ru

Очистное сооружение Мосводостока, которое построят на улице Ленинской Слободы, будет походить на зарисовку из компьютерной игры, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Оно будет напоминать здание из Minecraft: иметь необычные 3D-фасады, которые покроют алюминиевыми панелями и декоративной силикатной штукатуркой черно-желтого цвета.

"За счет пиксельных деталей строение будет походить на зарисовку из компьютерной игры. Для Москвы – действительно необычный опыт работы с подобными объектами, и я очень приветствую такие проекты", – сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Отмечается, что блок очистных сооружений будет объединять подземную резервуарную часть и наземную техническую, где будут размещаться основные механизмы по очистке воды.

Общая площадь здания – около тысячи квадратных метров. Его построят из кирпича, оштукатурят и покрасят в черный цвет. Металлические детали будут крепиться перпендикулярно поверхности стен и загибаться под разными углами, что и создаст 3D-эффект.

Ранее сообщалось, что экосистему 23 московских водоемов приведут в порядок до конца текущего года.

Предполагается, что водоемы освободят от мусора и ила. Также планируется укрепить берега, заменить декоративные ограждения, привести в порядок гидротехнические сооружения.