Спасатели рассказали, как выжить, провалившись под лед

04:54
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Фото: Москва 24/Никита Симонов
В МЧС дали советы по выживанию в случае, если человек провалился под лед. Об этом сообщает РИА Новости.
Спасатели предостерегли, что выход на неокрепший лед чрезвычайно опасен для жизни. Человек должен принимать решение о выходе на лед только при условии, что он знает его точную толщину.
В МЧС напомнили, что безопасным считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой. При этом следует помнить, что лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а кроме того вблизи деревьев, кустов и камыша. Прочность покрова можно легко определить по цвету: голубой говорит о его прочности, белый – менее прочный, а серый, матово-белый или с желтоватым оттенком – самый небезопасный.
Спасатели предостерегли от выхода на лед в темное время суток и при плохой видимости. Кроме того, нельзя проверять лед на прочность ударом ноги.
При провале под лед не следует паниковать. Следует избегать резких движений, а также попытаться стабилизировать дыхание. Для того, чтобы выбраться, спасатели советуют раскинуть руки в стороны и попытаться зацепиться за кромку льда. После нужно осторожно лечь грудью на край полыньи и закинуть на лед сначала первую, а потом и вторую ногу.
Если получилось выбраться, нужно, перекатывающимися движениями медленно ползти к берегу. Желательно направляться в ту сторону, откуда пришел, так как лед там уже проверен на прочность.
В МЧС отметили, что спасенному из холодной воды человеку противопоказано принимать алкоголь.
Ранее школьник спас девочку, провалившуюся под лед. Происшествие произошло в Свердловской области.
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