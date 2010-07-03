Школьник из Свердловской области спас девочку, провалившуюся под лед

16:50
Фото: ГУ МЧС РФ по Свердловской области
Подросток в городе Дегтярске Свердловской области спас девочку, которая провалилась под лед на городском пруду. О происшествии сообщает ГУ МЧС по региону.
14-летний житель Дегтярска спас девочку 11 лет. ЧП случилось на Старом городском пруду. В тот день мальчик и его приятель гуляли недалеко от пруда и услышали крики о помощи. Они увидели, что примерно в 15 метрах от берега находится девочка по грудь в воде. Она держалась руками за кромку льда. Ее подруга смогла сама выбраться, в тот момент она стояла рядом с тонущей на четвереньках и не могла ей помочь.
Один из мальчиков побежал за взрослыми, а другой, который был постарше, сам кинулся на помощь девочке. МЧС уточняет, что глубина пруда достигает трех метров.
Парень подал девочке руку и стал вытаскивать ее из воды. Лед не выдержал нагрузки и треснул, но мальчик не растерялся. Уже будучи в воде, он ухватился за льдинку и создал для девочки опору: она облокотилась на него, выбралась на лед и отправилась на берег.
Сам мальчик расставил локти, пытался выбраться, но лед под ним проламывался. Выбраться ему удалось только с третьей попытки, и он осторожно дополз до берега.
МЧС отмечает, что мальчики об этой истории никому не рассказывали. Общественность узнала об этом поступке от родителей спасенной девочки. Они обратились в школу, где учатся дети, и попросили учителей поощрить парня. В итоге 14-летний спаситель будет представлен к награде МЧС РФ.
Ранее Сергей Собянин поблагодарил родителей школьника, который спас одноклассниц из ледяной воды в столице. 14-летний школьник спас в апреле из ледяной воды двух одноклассниц, которые провалились под тонкий лед на реке.
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