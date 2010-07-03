Собянин поблагодарил родителей школьника, спасшего одноклассниц из ледяной воды

Фото: twitter.com/MosSobyanin

Сергей Собянин поблагодарил родителей школьника, который спас одноклассниц из ледяной воды в столице. Об этом мэр сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Так, по словам мэра, 14-летний школьник спас в апреле из ледяной воды двух одноклассниц, которые провалились под тонкий лед на реке.

"Молодец! И спасибо родителям за такого сына", – написал Собянин.

На днях, по словам мэра, герою вручили грамоту МЧС за спасение людей. Также школьника провели по части, чтобы показать, как работают спасатели.

Ранее сообщалось, что десятилетний мальчик в Ленинградской области спас одноклассницу, провалившуюся под лед. Инцидент произошел в феврале в деревне Горбунки Ломоносовского района. Девочка провалилась под лед и стала звать на помощь. Первым прибежал ученик третьего класса. Сперва он протянул девочке ветку, однако схватиться за нее не удавалось. Затем он нашел участок толстого льда, начал пробираться к полынье, подполз к краю по-пластунски и протянул девочке руки.

