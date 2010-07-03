Мальчик спас провалившуюся под лед одноклассницу в Ленобласти

Десятилетний мальчик в Ленинградской области спас одноклассницу, провалившуюся под лед, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел 26 февраля в деревне Горбунки Ломоносовского района. Девочка провалилась под лед и стала звать на помощь. Первым прибежал ученик третьего класса. Сперва он протянул девочке ветку, однако схватиться за нее не удавалось. Затем он нашел участок толстого льда, начал пробираться к полынье, подполз к краю по-пластунски и протянул девочке руки.

Уже после мальчик признался, что в момент ЧП не думал о страхе. 11 марта на расширенном совещании руководители Ломоносовского района вручили герою благодарственное письмо.