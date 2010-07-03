Школьника посмертно наградили орденом Мужества за защиту матери от пьяного соседа

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Ученик школы № 9 Северодвинска Иван Крапивин, защитивший мать от пьяного соседа, посмертно награжден орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Документ был опубликован в пятницу, 29 марта, на официальном интернет-портале правовой информации. В указе подчеркивается, что Крапивин проявил мужество, смелость и решительность при спасении людей в экстремальных условиях.

Трагедия произошла в мае 2017 года. Мать мальчика распивала спиртные напитки с соседом по коммунальной квартире. Между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина напал на женщину. Он нанес ей множественные удары ножом и гантелей.

Мальчик вступился за мать, однако сам получил три удара гантелей. Его экстренно доставили в северодвинскую больницу, где он перенес операцию. Затем подростка перевезли в медучреждения Архангельска и Москвы. Ребенок находился в коме около года и в начале декабря 2018 года скончался.

Мужчину приговорили к 14,5 годам лишения свободы. Кроме того, его обязали выплатить один миллион рублей семье Крапивина, уточняет РИА Новости.

