Более 20 столичных водоемов приведут в порядок до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Экосистему 23 московских водоемов приведут в порядок до конца текущего года, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Специалисты Мосводостока очистят Царицынские, Лазоревые и другие городские пруды. Девять из них – объекты культурного и археологического наследия: к ним относятся Новоспасский, Калитниковский, Большой Старомарковский и другие пруды общей площадью 30,61 га. Также запланированы работы по расчистке русел рек Городни, Чурилихи и Яузы общей протяженностью 8 километров", – говорится в сообщении.
Предполагается, что водоемы освободят от мусора и ила. Также планируется укрепить берега, заменить декоративные ограждения, привести в порядок гидротехнические сооружения.
По словам начальника управления капремонта и строительства ГУП "Мосводосток" Евгения Рощупкина, водоемы являются сбалансированной системой, которая может очищаться сама, но из-за внешних воздействий и старения водоема система может нарушиться.
"В наибольшей степени воздействию подвержены водные объекты, расположенные в городской черте", – отметил Рощупкин.
Ранее сообщалось, что новый экологический налог для предприятий могут ввести в России. Как пояснил глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов, этот налог должен способствовать модернизации очистных сооружений.
Кириллов отметил, что в правительства обсуждают возможность заменить экологическим налогом нынешние платежи за сбросы неочищенных стоков в водоемы. По его словам, российские власти стремятся поддержать предприятия, которые работают над усовершенствованием своих очистных систем. Им субсидируют процентную ставку по кредитам, взятым на эти нужды.
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