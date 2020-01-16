Более 20 столичных водоемов приведут в порядок до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Экосистему 23 московских водоемов приведут в порядок до конца текущего года, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Специалисты Мосводостока очистят Царицынские, Лазоревые и другие городские пруды. Девять из них – объекты культурного и археологического наследия: к ним относятся Новоспасский, Калитниковский, Большой Старомарковский и другие пруды общей площадью 30,61 га. Также запланированы работы по расчистке русел рек Городни, Чурилихи и Яузы общей протяженностью 8 километров", – говорится в сообщении.

Предполагается, что водоемы освободят от мусора и ила. Также планируется укрепить берега, заменить декоративные ограждения, привести в порядок гидротехнические сооружения.

По словам начальника управления капремонта и строительства ГУП "Мосводосток" Евгения Рощупкина, водоемы являются сбалансированной системой, которая может очищаться сама, но из-за внешних воздействий и старения водоема система может нарушиться.

"В наибольшей степени воздействию подвержены водные объекты, расположенные в городской черте", – отметил Рощупкин.

Ранее сообщалось, что новый экологический налог для предприятий могут ввести в России. Как пояснил глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов, этот налог должен способствовать модернизации очистных сооружений.

Кириллов отметил, что в правительства обсуждают возможность заменить экологическим налогом нынешние платежи за сбросы неочищенных стоков в водоемы. По его словам, российские власти стремятся поддержать предприятия, которые работают над усовершенствованием своих очистных систем. Им субсидируют процентную ставку по кредитам, взятым на эти нужды.

