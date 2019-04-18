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07:21

В России могут ввести новый экологический налог

власть экология

07:21

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Новый экологический налог для предприятий могут ввести в России. Как пояснил глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов, этот налог должен способствовать модернизации очистных сооружений, пишет "Российская газета".

Кириллов отметил, что в правительства обсуждают возможность заменить экологическим налогом нынешние платежи за сбросы неочищенных стоков в водоемы. "Такой налог может быть дополнительным стимулом для "грязных" промышленных и коммунальных предприятий использовать современные технологии очистки", − пояснил глава Росводресурсов

По его словам, российские власти стремятся поддержать предприятия, которые работают над усовершенствованием своих очистных систем. Им субсидируют процентную ставку по кредитам, взятым на эти нужды.

Субсидии на общую сумму 5,3 миллиарда рублей получили уже 40 предприятий, уточнил Кириллов. Он добавил, что общая стоимость проектов превысила 146 миллиардов рублей.

власть экология

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